https://static.news.ru/photo/818145a8-91d8-11e9-ac2f-fa163e074e61_1024.jpg Мишеля Платини Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Представитель бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини Жан-Кристоф Алькье прокомментировал ситуацию с арестом француза.

Это ни в коем случае не арест, а дача показаний в качестве свидетеля, что требуют следователи, поскольку это позволяет избежать того, чтобы вовлечённые в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства, — цитирует Алькье ТАСС .

Как сообщалось ранее, трёхкратному обладателю «Золотого мяча» инкриминируют участие в коррупционных схемах в футболе. В частности, речь идёт о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре, за который, как признавался в 2010 году сам Платини, он проголосовал.

Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 год.

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков также прокомментировал арест Платини, писал News.ru.