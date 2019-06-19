https://static.news.ru/photo/e5213288-92a7-11e9-85d5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maurizio Borsari/Global Look Press

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике ушёл со своего поста.

Луис Энрике сообщил нам, что он не будет продолжать работу на своём посту. Я благодарю его за работу, у нас не было к нему никаких претензий. Мы были с ним единым целым, — цитирует ТАСС президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

Трудовое соглашение 49-летнего испанца с федерацией было рассчитано до 15 июля 2020 года.

На посту наставника испанской команды его заменит 41-летний ассистент Энрике — Роберто Морено.

Под руководством Энрике испанцы провели 10 матчей, в которых одержали восемь побед и потерпели два поражения.

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