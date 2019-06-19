Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике ушёл со своего поста.
Луис Энрике сообщил нам, что он не будет продолжать работу на своём посту. Я благодарю его за работу, у нас не было к нему никаких претензий. Мы были с ним единым целым, — цитирует ТАСС президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.
Трудовое соглашение 49-летнего испанца с федерацией было рассчитано до 15 июля 2020 года.
На посту наставника испанской команды его заменит 41-летний ассистент Энрике — Роберто Морено.
Под руководством Энрике испанцы провели 10 матчей, в которых одержали восемь побед и потерпели два поражения.
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