https://static.news.ru/photo/8b4a32d8-8f6d-11e9-bcdb-fa163e074e61_1024.jpg Мохаммед Салах Фото: Сергей Булкин/News.ru

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» может продать лидера команды египтянина Мохаммеда Салаха.

Как сообщает Le 10 Sport, руководство команды намерено сделать это ради покупки ивуарийского нападающего французского «Лилля» Николя Пепе.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, в финале обыграв английский «Тоттенхэм». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу мерсисайдцев. Забитыми мячами отличились нападающие Мохаммед Салах и Дивок Ориги.

После победы в Мадриде «Ливерпуль» стал обладателем кубка Лиги чемпионов в шестой раз.

В прошедшем сезоне Салах забил 27 голов и отдал 13 результативных передач в 52 матчах за «Ливерпуль».

Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, ранее писал News.ru.