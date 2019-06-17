https://static.news.ru/photo/880e9056-910b-11e9-b113-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Luciano Rossi/As Roma/Global Look Press

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти сообщил об уходе с поста директора римского футбольного клуба.

Тотти защищал цвета команды всю карьеру с 1992 по 2017 год, а после вошёл в структуру клуба.

Это намного хуже, чем завершать игровую карьеру. Оставить «Рому» — всё равно что умереть. Я чувствую, что было бы лучше, если бы я умер, — цитирует Тотти Football Italia.

Помощник главного тренера сборной Хорватии по футболу и бывший нападающий московского ЦСКА Ивица Олич готов продолжить тренерскую карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.