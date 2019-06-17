Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти сообщил об уходе с поста директора римского футбольного клуба.
Тотти защищал цвета команды всю карьеру с 1992 по 2017 год, а после вошёл в структуру клуба.
Это намного хуже, чем завершать игровую карьеру. Оставить «Рому» — всё равно что умереть. Я чувствую, что было бы лучше, если бы я умер, — цитирует Тотти Football Italia.
Помощник главного тренера сборной Хорватии по футболу и бывший нападающий московского ЦСКА Ивица Олич готов продолжить тренерскую карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.