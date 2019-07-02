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Футбольный клуб «Рубин» подписал соглашение с 18-летним полузащитником Хвичей Кварацхелией, который на правах аренды играл за московский «Локомотив» во второй половине прошедшего сезона, забив один гол в 10 матчах.

Также казанская команда договорилась с кипрским «Анартосисом» о переходе Беки Микелтадзе, который в прошедшем сезоне забил два гола в 20 матчах.

Детали контрактов неизвестны, сообщает сайт Transfermarkt.ru.

Ранее News.ru писал, что казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о подписании грузинского полузащитника Зурико Давиташвили.