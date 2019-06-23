https://static.news.ru/photo/a5314fe2-95c1-11e9-ab5c-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Колосков Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал антироссийкую акцию некоторых грузинских футбольных клубов.

Это какая-то низость. Ниже опуститься невозможно. Приходится вздыхать, сожалеть, но что сделаешь. К сожалению, какие-то меры принять не можем, кроме как призвать к благоразумию, — приводит слова Колоскова « Спорт-Экспресс ».

22 июня игроки кутаисского футбольного клуба «Торпедо» выступили с антироссийскими лозунгами перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии против «Сиони».

Игроки и тренеры команды вышли на матч в чёрных футболках с изображением карты и флага Грузии, а также надписью «Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией». Примечательно, что фраза была написана на английском языке.

Ранее, как писал News.ru, президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против оттока российских туристов из страны. По её словам, натянутые отношения между двумя странами существуют давно, однако несмотря на это, в Грузию приехали на отдых 1,5 млн россиян. Однако незадолго до этого, на старте беспорядков в Тбилиси, она назвала РФ врагом и оккупантом, и эти слова не остались незамеченными.