Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Защитник футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу над московским ЦСКА в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:0.

Выигрывать всегда приятно. Особенно в первом туре, да ещё и победить ЦСКА, — цитирует Комбарова пресс-служба клуба. 32-летний защитник играл за «Спартак» с 2010 года. В составе «красно-белых» спортсмен стал...