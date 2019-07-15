Нападающий футбольного клуба «Барселона» Антуан Гризманн прокомментировал решение бывшего клуба «Атлетико» подать в суд на каталонцев из-за трансфера 28-летнего футболиста.
Мне жаль, что «Атлетико» ведёт себя таким образом. Я специально сообщил им о моём решении заранее, чтобы не застать их врасплох и дать возможность подготовиться, — цитирует Гризманна ВВС.
В прошедшем сезоне Гризманн в составе мадридского «Атлетико» сыграл 37 матчей и забил 15 голов.
Испанский футбольный клуб «Атлетико» выступил с официальным заявлением, в котором не согласился с трансфером французского форварда Антуана Гризманна в «Барселону», писал News.ru.