Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, работающий с нападающим петербургского «Зенита» Малкомом, прокомментировал баннер болельщиков «сине-бело-голубых» в матче с «Краснодаром» в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершился со счётом 1:1.

Не было никакого расизма. Фанаты аплодировали Малкому, — цитирует Гарсию «Р-Спорт».

Ранее иностранные СМИ, в частности, The Sun, обвинили в расизме болельщиков петербургского клуба за баннер «Спасибо руководству за верность традициям». Британский таблоид связал надпись с отсутствием в команде чернокожих футболистов, что подчёркивает идентичность клуба.

Футбольный клуб «Зенит» также прокомментировал обвинения в расизме, писал News.ru.

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