https://static.news.ru/photo/44a6037a-b8df-11e9-bfd6-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, работающий с нападающим петербургского «Зенита» Малкомом, прокомментировал баннер болельщиков «сине-бело-голубых» в матче с «Краснодаром» в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершился со счётом 1:1.
Не было никакого расизма. Фанаты аплодировали Малкому, — цитирует Гарсию «Р-Спорт».
Ранее иностранные СМИ, в частности, The Sun, обвинили в расизме болельщиков петербургского клуба за баннер «Спасибо руководству за верность традициям». Британский таблоид связал надпись с отсутствием в команде чернокожих футболистов, что подчёркивает идентичность клуба.
Футбольный клуб «Зенит» также прокомментировал обвинения в расизме, писал News.ru.