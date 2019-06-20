https://static.news.ru/photo/de32b320-936f-11e9-bee2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: firo/Sebastian El-Saqqa

Организационный комитет «Катар-2022» совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) продолжают готовиться к проведению чемпионата мира по футболу, несмотря на слухи о переносе турнира в другую страну.

К концу этого года у нас будет готово четыре стадиона, все объекты будут готовы к концу следующего года. Всё в силе, — приводит слова члена оргкомитета мирового первенства ТАСС .

Ранее TNTSports сообщал, что ФИФА проводит секретные встречи для поиска страны, которая готова принять чемпионат.

Как ранее сообщалось, экс-глава УЕФА, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини подозревается в участии в коррупционных схемах. В частности, речь идёт о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре, за который, как признавался в 2010 году сам Платини, он проголосовал, писал News.ru.