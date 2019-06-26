https://static.news.ru/photo/df5f4d10-9830-11e9-9ae4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.fc-anji.ru

Махачкалинский «Анжи» сыграет в новом сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Можете немного порадоваться: «Анжи» будет жить и сыграет в новом сезоне в ПФЛ, — написал в своем Twitter руководитель пресс-службы клуба Cергей Расулов.

Можете немного порадоваться: Анжи будет жить и сыграет в новом сезоне в ПФЛ. Всё было не зря!



Может, через 5/10/15 лет Анжи встанет на ноги, окрепнет, вернётся в элиту и тогда люди подумают: как хорошо, что когда-то клубу с небольшой, но богатой историей не дали умереть. — Sergey Rasulov (@still_alive89) June 26, 2019

Ранее сообщалось, что махачкалинская команда подала документы для получения лицензии на право играть в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Клуб оплатил услуги лицензирования и подписал договор. Лицензии на участие в РПЛ и ФНЛ получили 34 клуба. «Анжи» в ней отказано из-за невыполнения обязательных критериев.

Также сообщалось, что покинувший российскую премьер-лигу «Анжи» не сможет рассчитывать на помощь из бюджета Дагестана. Команда, которой предстоит выступать во втором дивизионе, будет существовать на средства спонсоров, писал News.ru.