Ранее сообщалось, что махачкалинская команда подала документы для получения лицензии на право играть в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Клуб оплатил услуги лицензирования и подписал договор. Лицензии на участие в РПЛ и ФНЛ получили 34 клуба. «Анжи» в ней отказано из-за невыполнения обязательных критериев.
Также сообщалось, что покинувший российскую премьер-лигу «Анжи» не сможет рассчитывать на помощь из бюджета Дагестана. Команда, которой предстоит выступать во втором дивизионе, будет существовать на средства спонсоров, писал News.ru.