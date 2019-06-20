https://static.news.ru/photo/15103238-93a1-11e9-a597-fa163e074e61_1024.jpg Фото: fc-anji.ru

Футбольный клуб «Анжи», покинувший российскую премьер-лигу по итогам последнего чемпионата России, в новом сезоне не сможет рассчитывать на помощь из бюджета Дагестана. Махачкалинская команда, которой предстоит выступать во втором дивизионе, будет существовать на средства спонсоров.

Об этом рассказал генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов, сообщает телеканал « Матч ТВ ».

Бюджет составляет 22 млн рублей, этой суммы достаточно для того, чтобы выступать во втором дивизионе. Общая сумма задолженностей перед футболистами — около 100 млн рублей. Будем постепенно гасить, может быть, в течение года закончим. У нас есть гарантии от спонсоров, это не власти Дагестана, а частные компании, — цитирует гендиректора телеканал.

Ранее News.ru сообщал, что махачкалинская команда подала документы для получения лицензии на право играть в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Клуб уже оплатил услуги лицензирования и подписал договор. Лицензии на участие в РПЛ и ФНЛ получили 34 клуба. «Анжи» в ней отказано из-за невыполнения обязательных критериев.