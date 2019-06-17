https://static.news.ru/photo/6eb86082-90f7-11e9-806d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.fc-anji.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что команда подала документы для получения лицензии на право играть в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Клуб уже оплатил услуги лицензирования и подписал договор. Остаётся дождаться комиссии, которая состоится 20–21 июня.

Мы почти все предоставили, сегодня еще кое-какие бумаги довезем в лигу, — приводит ТАСС слова Агарагимова.

Лицензии на участие в РПЛ и ФНЛ получили 34 клуба. «Анжи», досрочно вылетевшему в этом сезоне из премьер-лиги, в ней отказано из-за невыполнения обязательных критериев.

Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии, экс-игрок мадридского «Реала» Роберто Карлос заявил, что не будет помогать махачкалинскому «Анжи», ранее писал News.ru.