https://static.news.ru/photo/f40a3eee-98be-11e9-85a2-fa163e074e61_1024.jpg Давид Хурцидзе Фото: Давид Хурцидзе/vk.com

Десять российских футболистов пополнили ереванский клуб «Арарат». Трудовые соглашения с игроками заключены на два года.

Как сообщает официальное сообщество армянской команды в ВКонтакте, игроками «Арарата» стали Денис Шевчук, Давид Хурцидзе, Александр Козлов, Дмитрий Рыжов, Теймураз Тобоев, Валерий Ярошенко, Константин Морозов, Сергей Ревякин, Аркадий Калайджян и Георгий Челидзе.

«Арарат» (Ереван) по итогам прошлого сезона занял девятое место в Армянской премьер-лиги. Действующим чемпионом страны является «Арарат-Армения».

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