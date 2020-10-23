Женская сборная РФ победила Словению в отборочном матче Евро-2022

https://static.news.ru/photo/6a018ab6-1551-11eb-91ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сборная России/twitter.com

В Москве 23 октября прошёл матч квалификации женского чемпионата Европы 2022 года между сборными России и Словении.

Победу одержали российские футболистки. Встреча завершилась со счётом 1:0. Так, на 74-й минуте отличилась Нелли Коровкина.

Сборная России занимает второе место в группе A, имея в активе 15 очков. Лидирует команда Нидерландов, у которой 21 очко.

Ранее NEWS.ru писал, что вратарь Антон Митрюшкин может продолжить свою футбольную карьеру в Германии.

Так, воспитанник «Спартака» уже договорился о подписании контракта с «Фортуной» из Дюссельдорфа до конца сезона. Вратарь станет членом команды на правах свободного агента.