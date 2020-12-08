«Зенит» уступил «Боруссии» в последнем групповом матче Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/a62d490c-3992-11eb-836b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» уступили дортмундской «Боруссии» со счётом 1:2 в шестом, и заключительном, туре группового этапа Лиги чемпионов.

Автором единственного мяча в ворота «Боруссии» стал Себастьян Дриусси на 16-й минуте матча. За Дортмунд забили сначала Лукаш Пищек на 68-й минуте встречи, а затем бывший зенитовец Аксель Витсель на 79-й минуте.

Таким образом, «Зенит» не одержал ни одной победы в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, а ранее команда Сергея Семака лишилась шансов на участие в весеннем еврокубковом сезоне. «Зенит» занял последнее место в группе F с одним очком.

«Боруссия» заняла первую строчку с 13 очками и сыграет в плей-офф Лиги чемпионов с итальянским «Лацио», набравшим 10 очков и идущим следом в турнирной таблице. Третьим в группе F стал бельгийский «Брюгге» с восемью очками, команда теперь будет играть в 1/16 Лиги Европы.

Как сообщал NEWS.ru, ранее автор единственного мяча за «Зенит» во встрече с «Боруссией» Себастьян Дриусси выразил недовольство по поводу своего положения в команде. По его словам, ему хотелось бы вернуться в «Ривер Плейт» и он «очень скучает» по позиции форварда.

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил позднее, что он понимает недовольство Дриусси, обладающего хорошим атакующим потенциалом, однако вынужденного работать в прессинге и «на подхвате».