Футболист «Зенита» Дриусси недоволен своей командой

https://static.news.ru/photo/8b56a38a-37b2-11eb-9a05-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Дриусси Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси выразил недовольство по поводу своего положения в команде.

По его словам, ему хотелось бы вернуться в «Ривер Плейт».

Я очень скучаю по «Ривер Плейт» и по позиции нападающего, — отметил Дриусси, слова которого приводит TyC Sports.

Футболист также добавил, что текущая позиция в «Зените» его совсем не устраивает — за три года игры в команде ничего существенным образом не изменилось.

Известно, что Дриусси отыграл за «Зенит» 129 матчей в различных соревнованиях. На счету аргентинца 24 гола и 21 результативный пас на партнёров.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Краснодар» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) победил волгоградский «Ротор» со счётом 5:0.

Встреча проходила на домашнем стадионе команды из столицы Кубани. Ари открыл счёт на 14-й минуте, на 41-й он же увеличил разрыв, реализовав пенальти. Через две минуты отличился Магомед-Шапи Сулейманов. На 85-й и 90-й минутах дважды забил шведский легионер «Краснодара» Виктор Классон.