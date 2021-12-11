«Зенит» сыграл вничью с «Динамо» и сохранил первое место в РПЛ

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Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Зенит» завершился со счётом 1:1. Таким образом, петербургская команда, набрав 38 очков, смогла сохранить первое место в турнирной таблице. Они уходят на перерыв в статусе зимних чемпионов.

Счёт в матче открыл игрок «Зенита» Клаудиньо на 34-й минуте матча. На 11-й минуте Клаудиньо не смог реализовать пенальти. Дмитрий Скопинцев на 72-й минуте сравнял счёт и спас москвичей от поражения.

«Динамо» идёт на втором месте. Отставание от лидера — два очка.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба пропустит матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» из-за травмы колена.