«Зенит» проиграл «Динамо» в матче пятого тура РПЛ

https://static.news.ru/photo/f235991a-e7d7-11ea-8f40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербургский «Зенит» уступил московскому «Динамо» в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:1 в пользу москвичей.

Примечательно, что «Зенит» проиграл в РПЛ впервые с 28 сентября 2019 года. Тогда питерцы уступили в Москве «Локомотиву» с аналогичным счётом — 0:1.

Счёт был открыт на 40-й минуте стараниями защитника «Динамо» Тони Шуньича. Так, Себастьян Шиманьски исполнил подачу со штрафного с левого фланга в центр на линию вратарской, откуда Шуньич ударом головой отправил мяч в цель.

На 72-й минуте Дмитрий Скопинцев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Эмилиано Ригони. Арбитр Станислав Васильев проверил момент на предмет красной карточки — после просмотра повтора Скопинцев получил прямую красную карточку за грубый подкат. Также жёлтой карточкой был наказан за споры главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков.

Уже на 83-й минуте полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

«Динамо» набрал 10 очков в пяти матчах — клуб занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидером соревнований является «Зенит» (12), в тройку лидеров входят «Сочи» (11) и «Спартак» (11).

Ранее NEWS.ru писал, что встреча «Ростова» с «Уралом» в рамках пятого тура РПЛ завершилась со счётом 1:0 в пользу ростовчан.

Автором победного гола стал японский полузащитник «жёлто-синих» Кенто Хашимото, быстрее всех сыгравший в штрафной «Урала» после розыгрыша углового.