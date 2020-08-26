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Футбол

Гол Кенто Хашимото принёс победу «Ростову» в матче с «Уралом»

22:50, 26 августа 2020
Кенто Хашимото Кенто Хашимото Фото: Артем Гусев/wikimedia.org

Встреча «Ростова» с «Уралом» в рамках пятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) завершилась со счётом 1:0 в пользу ростовчан.

Автором победного гола стал японский полузащитник «жёлто-синих» Кенто Хашимото, быстрее всех сыгравший в штрафной «Урала» после розыгрыша углового.

В настоящее время у «Ростова» 9 набранных очков и 6-е место в турнирной таблице. «Урал» же с 5 очками занимает 12-ю позицию.

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб ЦСКА и «Ростов» 25 августа согласовали переход 22-летнего полузащитника из Казахстана Бактиёра Зайнутдинова, следует из сообщения пресс-службы «красно-синих».

После прохождения футболистом медосмотра армейцы подписали с ним контракт до окончания сезона-2024/25. Известно, что граждане Казахстана не считаются легионерами в российском чемпионате.

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