ЦСКА и «Ростов» согласовали трансфер полузащитника Бактиёра Зайнутдинова

https://static.news.ru/photo/a4e1183e-e6c8-11ea-bc24-fa163e074e61_660.jpg Бактиёр Зайнутдинов Фото: Артем Гусев/wikipedia.com

Московский футбольный клуб ЦСКА и «Ростов» 25 августа согласовали переход 22-летнего полузащитника из Казахстана Бактиёра Зайнутдинова, следует из сообщения пресс-службы «красно-синих».

После прохождения футболистом медосмотра армейцы подписали с ним контракт до окончания сезона-2024/25. Известно, что граждане Казахстана не считаются легионерами в российском чемпионате.

Зайнутдинов является игроком национальной сборной Казахстана. В её составе хавбек выступил в 13 матчах, забив шесть голов. В прошедшем сезоне Зайнутдинов в составе «Ростова» провёл 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. В новом чемпионате футболист сыграл четыре игры.

До «Ростова» Зайнутдинов играл в составе казахстанских футбольных клубов «Тараз» и «Астана».

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