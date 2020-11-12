Заболотный не сыграет в Молдавии, но может полететь в Турцию

https://static.news.ru/photo/30c523b0-24ed-11eb-9348-fa163e074e61_660.jpg Антон Заболотный Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После того как форвард «Сочи» Антон Заболотный сначала сдал сомнительный, а затем отрицательный тест на COVID-19, он так и не вылетел в Молдавию на товарищеский матч, а значит пропустит его. Об этом сообщил генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный ещё не улетел. У него были сомнительные тесты, хотя тесты оказались отрицательными. Но в любом случае, если Заболотный полетит, то в Турцию. Посмотрим, как будет складываться ситуация, — сказал Рубашко в беседе с порталом Sport24.

Товарищеский матч Молдова — Россия состоится 12 ноября в 20:00 мск. Встреча с Турцией пройдёт 15 ноября на выезде.

Как писал NEWS.ru, футболисты с подозрением на COVID могут скоро вернуться в сборную.