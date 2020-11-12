РФС: футболисты с подозрением на COVID могут скоро вернуться в сборную

https://static.news.ru/photo/4e98dd50-24e8-11eb-b8d9-fa163e074e61_660.jpg Александр Ерохин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое футболистов сборной России, временно отстранённые от игр из-за подозрительных результатов теста на коронавирус, возможно, скоро снова смогут выйти на поле, считают в Российском футбольном союзе.

Повторные тексты показали отрицательные результаты, при том что ни один из спортсменов, отправленных на карантин, не чувствует симптомов заражения.

В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России, — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Как писал NEWS.ru, 11 ноября представители пресс-службы национальной команды сообщили, что трое футболистов — Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой — сдали сомнительные тесты на COVID-19. Соответствующие сведения пришли из лаборатории, утверждённой УЕФА.

У Заболотного, Ерохина и Лесового нет ни одного симптома заболевания. Кроме того, один из них уже перенёс COVID-19 более двух месяцев назад и имеет высокий титр антител.

Однако в целях безопасности все трое пропустят назначенный на 12 ноября товарищеский матч сборных России и Молдавии в Кишенёве. Нападающего из ФК «Сочи» Заболотного заменит игрок ЦСКА Фёдор Чалов, остальные замены пока неизвестны.