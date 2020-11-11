Три футболиста сборной России сдали сомнительные тесты на COVID-19

https://static.news.ru/photo/11ff88f0-2405-11eb-879a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России по футболу в соответствии с регламентом RTPP продолжает тестирование игроков на коронавирус в лаборатории, которая прошла этап утверждения в УЕФА. Спортсмены сдают анализы ежедневно. К работе с тестами игроков привлечены также специалисты из других лабораторий.

В среду, 11 ноября, представители пресс-службы национальной команды сообщили, что три футболиста — Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой — сдали сомнительные тесты на COVID-19. Соответствующие сведения пришли из лаборатории, утверждённой УЕФА. До этого спортсмены трижды получали отрицательные результаты от других лабораторий. Ещё два раза тесты игроков не показали наличие коронавируса уже после сомнительных тестов.

У Заболотного, Ерохина и Лесового нет ни одного симптома заболевания. Кроме того, один из них уже перенёс COVID-19 более двух месяцев назад и имеет высокий титр антител.

В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата, сообщает пресс-служба.

Национальная команда 12 ноября проведёт товарищеский матч против Молдавии. Затем сборную ждут матчи в рамках Лиги наций против Турции и Сербии 15 и 18 ноября соответственно.

Как ранее писал NEWS.ru, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что Артём Дзюба не будет вызван на ноябрьский сбор. Данное решение было озвучено после появления в Сети видеозаписи, на которой форвард занимается мастурбацией.