Заболевший коронавирусом Роналду вылетел частным самолётом в Турин

https://static.news.ru/photo/c519e1f2-0e24-11eb-ab89-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: cristiano/instagram.com

Португальский футболист Криштиану Роналду вылетел на частном самолёте в Турин после того, как накануне тесты показали положительный анализ спортсмена на COVID-19.

Находившийся в расположении сборной Португалии по футболу, он завершил тренировки из-за болезни и направился для лечения в Италию, в Турин, где базируется его клуб «Ювентус», сообщает РИА Новости.

Дорогу до аэропорта Роналду проделал в карете скорой помощи для того, чтобы максимально обезопасить окружающих.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роналду, один из самых высокооплачиваемых футболистов в мире, заразился коронавирусом.