Заболевший коронавирусом Роналду вылетел частным самолётом в Турин

Португальский футболист Криштиану Роналду вылетел на частном самолёте в Турин после того, как накануне тесты показали положительный анализ спортсмена на COVID-19.
Находившийся в расположении сборной Португалии по футболу, он завершил тренировки из-за болезни и направился для лечения в Италию, в Турин, где базируется его клуб «Ювентус»,
Дорогу до аэропорта Роналду проделал в карете скорой помощи для того, чтобы максимально обезопасить окружающих.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роналду, один из самых высокооплачиваемых футболистов в мире, заразился коронавирусом.
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