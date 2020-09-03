Юран не понимает, как можно было отстранить сразу четырёх арбитров

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Бывший тренер футбольного клуба «Химки» Сергей Юран рассказал о предложениях по работе со стороны европейских клубов. В течение двух недель он примет решение о дальнейшем сотрудничестве.

Сейчас провожу предварительные переговоры. Есть интерес и из Европы (Португалия), и из Турции. Там всё-таки судят тренера по результату. А после финала Кубка России действительно есть хорошие определённые предложения. Думаю,...