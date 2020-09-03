Юран не понимает, как можно было отстранить сразу четырёх арбитров

Бывший главный тренер футбольного клуба «Химки» Сергей Юран отреагировал на отставку четырёх арбитров, обслуживающих матчи московского «Спартака». Ими стали Василий Казарцев, Сергей Еськов, Алексей Сухой и Владимир Москалёв.
Если рассматривать последние требования футбольных клубов, то это вообще жуть! Команда требует прохождение судьи на полиграфе! Где это видано? Футбольный клуб — это не судейская структура. Вся Европа над нами будет смеяться! Это смешно настолько, что мы углубляемся не в футбольную составляющую, а в какую-то полицейскую. Это наложит негативный отпечаток на наш спорт. Это элементарное неуважение к судейскому корпусу и футбольной тематике. Глупость. В этом нужно разобраться, но убирать судей, которые сидят на VAR, работают в поле и так далее на такой длительный срок — не могу понять. Все ошибаются, но выглядит это отстранение иронично, — заключил он.
Казарцев отстранён до 10 октября, Еськов приостановил судейскую карьеру, Сухой и Москвалёв — на месяц.
Ранее бывший тренер футбольного клуба «Химки» рассказал о предложениях по работе со стороны европейских клубов. В течение двух недель он примет решение о дальнейшем сотрудничестве, писал NEWS.ru.
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