Захарян против Мхитаряна и вызов для «Сити»: главные интриги Лиги чемпионов Самый престижный клубный футбольный турнир последний раз пройдет в старом формате

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Эрлинг Холанн

Во вторник, 19 сентября, стартует групповой этап Лиги чемпионов — главного европейского клубного турнира. Этот розыгрыш станет последним, который пройдет в привычном формате, со следующего сезона соревнование претерпит глобальные изменения. NEWS.ru — o главных интригах этой Лиги чемпионов и о грядущей революции.

«Манчестер Сити» попробует защитить титул

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы без единого поражения прошла весь турнир и в финале с минимальным счетом обыграла «Интер». Сейчас букмекеры снова считают «Сити» главным фаворитом Лиги чемпионов.

На групповом этапе англичанам предстоит сыграть с сербской «Црвеной Звездой», немецким «РБ Лейпцигом» и швейцарским «Янг Бойз». Сейчас трудно представить, что у «Манчестера» могут возникнуть проблемы с выходом в плей-офф. Гвардиола, говоря о задачах на Лигу чемпионов, высказался очень осторожно.

«Каждый сезон начинается с первой игры турнира. Наша цель — выиграть эту игру и выйти из группы. Это не изменится оттого, что мы выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне», — заявил специалист в интервью клубной пресс-службе.

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press «Манчестер Сити»

Кто еще претендует на победу

Наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы бросить вызов «Манчестер Сити», букмекеры считают «Баварию». Немцы в межсезонье усилились одним из лучших форвардов мира Харри Кейном, который уже успел забить четыре гола в четырех матчах чемпионата Германии. Но и помимо англичанина в составе «Баварии» хватает звездных футболистов, которые составляют коллектив, готовый бороться за победу в любом турнире. Возглавляет их победитель Лиги чемпионов — 2021 с «Челси» немецкий специалист Томас Тухель. В последний раз «Бавария» выигрывала Лигу чемпионов в 2020 году, а Бундеслигу мюнхенский клуб никому не отдает уже 11 лет.

В топ-5 претендентов, по мнению букмекеров, также находятся «Реал», «Барселона» и ПСЖ. Парижане, которые имеют фантастические финансовые возможности, до сих пор ни разу не побеждали в Лиге чемпионов и в межсезонье лишились двух главных звезд: Лионеля Месси и Неймара. В нынешнем сезоне перед парижанами снова стоит задача победить в турнире. При этом у них, пожалуй, самая сложная группа. Чемпионам Франции в соперники достались дортмундская «Боруссия», «Милан» и «Ньюкасл».

«Интер» и «Арсенал» являются теневыми фаворитами турнира

Миланская команда в прошлом сезоне дошла до финала в Лиге чемпионов, а в нынешнем сезоне здорово стартовала в чемпионате Италии, одержав четыре победы из четырех. Далеко пройти может и «Наполи», который является действующим победителем Серии А, а в межсезонье сохранил лидеров: лучшего ассистента итальянской лиги Хвичу Кварацхелию и лучшего бомбардира Виктора Осимхена. Но «Наполи» потерял главного тренера. Приведший клуб к первому чемпионству с 1990 года Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии.

Впервые за шесть лет в Лиге чемпионов сыграет «Арсенал», и лондонская команда претендует в турнире на многое. В прошлом сезоне «канониры» едва не стали чемпионами Англии, а в летнее трансферное окно закупились новыми игроками аж на €250 млн. В частности, у «Вест Хэма» за €116 млн был куплен ключевой полузащитник сборной Англии Деклан Райс.

Фото: IMAGO/Paul Terry/Global Look Pres Деклан Райс

В матчах Лиги чемпионов сможет сыграть Арсен Захарян

Полузащитник сборной России Арсен Захарян в межсезонье перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад», а испанский клуб в прошлом сезоне впервые с 2004 года завоевал путевку в Лигу чемпионов. Таким образом, 20-летний хавбек станет единственным россиянином, который имеет шанс сыграть в главном европейском клубном турнире. В заявку на ЛЧ испанцы его уже внесли.

Захарян успел сыграть в трех матчах чемпионата Испании, но проводил на поле не больше 15 минут. Вполне возможно, что тренерский штаб из-за участия в нескольких турнирах прибегнет к ротации и Захарян сможет играть больше как в Лиге чемпионов, так и во внутреннем первенстве. На групповом этапе ЛЧ «Реалу Сосьедад» будут противостоять «Бенфика», РБ «Зальцбург» и прошлогодний финалист «Интер», за который выступает легендарный полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян. Посмотреть за их соперничеством на поле будет крайне любопытно. И побороться за выход из группы команде Захаряна вполне реально.

Единственным клубом с постсоветского пространства в ЛЧ будет «Шахтер»

Украинская команда выиграла минувший чемпионат страны и напрямую попала в групповой этап Лиги чемпионов, но проводить домашние матчи у себя на родине не сможет. В прошлом сезоне команда принимала соперников в еврокубках на стадионе «Легии» в Варшаве, а в нынешнем домашней ареной для «горняков» станет «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

За выход из группы «Шахтер» поспорит с «Порту», «Барселоной» и «Антверпеном». Бельгийский клуб последний раз участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов 23 года назад.

Фото: IMAGO/Adam Starszynski/Global Look Press «Шахтер»

Со следующего сезона в Лиге чемпионов пропадет привычный групповой этап

УЕФА решился на масштабную реформу еврокубков, которая затронет Лигу чемпионов. В следующем сезоне в основной сетке турнира будет не 32, а 36 команд, причем их не станут делить на группы. Все участники окажутся в одной сетке и сыграют друг с другом по швейцарской системе. Она предполагает следующее: у клубов на предварительном этапе будет 10 матчей (пять дома и пять на выезде), соперники выбираются по схожим результатам, то есть победители играют с победителями, проигравшие — с проигравшими, «ничейники» — с «ничейниками». Дважды с одной и той же командой встретиться нельзя.

После этого первые восемь команд выходят в плей-офф, а занявшие с 9-го по 24-е место проводят дополнительный раунд за путевку в 1/8 финала. 25–36-е места выбывают.

В итоге команды не только сыграют больше матчей до старта плей-офф, но и чаще будут встречаться с равными себе по классу. То есть количество матчей между грандами тоже увеличится. У нового формата хватает и сторонников, и критиков, а нынешний розыгрыш — последний шанс посмотреть на Лигу чемпионов в привычном виде. Текущий формат не менялся с сезона-2003/04.

«Манчестер Сити» точно не выиграет Лигу чемпионов»

Такое мнение в беседе с корреспондентом NEWS.ru выразил экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис. С его точки зрения, в этом году титул разыграют другие клубы.

«Я скажу так, „Манчестер Сити“ точно не выиграет Лигу чемпионов в этом году. Два года подряд ее выиграть почти нереально. Им и в том сезоне повезло, в финале был абсолютно равный матч, хотя без везения, конечно, не выиграть такой турнир. Но в этом году будут другие финалисты, те же „Реал Мадрид“ и „Бавария“. „Реал“ с Анчелотти выглядит опять мощно, „Бавария“ — клуб с сумасшедшими амбициями. Кто-то из них выиграет», — сказал Канчельскис.

Он также обозначил среди фаворитов ПСЖ и «Барселону». По словам экс-игрока сборной России, парижский клуб может стать только сильнее после ухода Неймара и Месси, так как будет играть в более дисциплинированный футбол, а «Барселона» с Хави находит свой классический футбол, с которым у нее всегда есть шансы на победу, вне зависимости от соперника.

От нового формата Лиги чемпионов Андрей Канчельскис не ждет ничего хорошего. С его точки зрения, большие перемены трудно приживаются в футболе, и пример тому — система видеоповторов VAR.

«Ввели повторы, а проблем стало только больше, судить стали по-другому, ошибок меньше не стало, скандалов — тоже. Поэтому я даже думать не хочу о новом формате. Он будет только через год, за год может многое измениться, пока хочется смотреть эту Лигу чемпионов. Давайте смотреть ее, а когда наступит время нового формата, поговорим о нем», — заключил Канчельскис.

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