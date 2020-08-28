Встреча «Химок» с «Ротором» завершилась ничьей

https://static.news.ru/photo/816cdb34-ea30-11ea-a84b-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckhimki.com

«Химки» и «Ротор» сыграли вничью в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на «Арене Химки», завершилась со счётом 1:1.

У гостей гол забил Камиль Муллин (32-я минута), а у хозяев отличился Александр Ломовицкий (56).

Так как обе команды не выиграли ни одного матча в чемпионате, они идут в зоне вылета, занимая 15-е и 16-е места соответственно.

В седьмом туре «Химки» в гостях встретятся с екатеринбургским «Уралом», «Ротор» на домашнем стадионе примет «Краснодар».

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб «Спартак» в домашнем матче шестого тура обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1. Таким образом, «красно-белые» обошли «Зенит» в турнирной таблице.

Так, на гол игрока туляков Даниила Хлусевича (36-я минута) «Спартак» ответил точными ударами Александра Соболева (41) и Самуэля Жиго (45+3).