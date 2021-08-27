Вратарь футбольной команды умер во время матча в Калининграде

Голкипер команды «Красная Звезда» из Советска Александр Шишмарев скончался во время матча любительских команд против «Балтики-М» в Калининграде. Об этом сообщает Областная федерация футбола в «ВКонтакте».
В одном из игровых эпизодов Шишмарев
Областная федерация футбола принесла соболезнования родным Шишмарева и пообещала организовать похороны спортсмена.
Ранее стало известно, что в Гане в результате ДТП с автобусом, перевозившим футболистов молодёжной лиги, погибли восемь спортсменов. Водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство вылетело с трассы и упало в реку. Шесть футболистов погибли на месте, ещё двое скончались после госпитализации.