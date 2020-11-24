Восстания «быков» не получилось: «Краснодар» не справился с «Севильей»

Лига чемпионов вернулась в Краснодар, и наконец «быки» вышли на матч в оптимальном составе: пауза на игры сборных позволила восстановиться травмированным и заболевшим. Но даже это не помогло команде Мурада Мусаева. NEWS.ru рассказывает, как испанский гранд в лице «Севильи» приглушил разъярённых «быков».

Вряд ли кто-то ожидал невероятного камбэка «Краснодара» после поражения в Испании со счётом 0:2. Объективно «Севилья» выше «быков» даже не на одну голову, команда находится в полном порядке, одержала до этой встречи три победы подряд, да и с мотивацией проблем никаких.

Российский коллектив, в свою очередь, вроде и восстановился, но потерял ключевое звено — голкипера Матвея Сафонова, который выбыл на неопределённый срок из-за неоднозначного результата теста на коронавирус. Но надо признать, что Евгений Городов заменил его очень даже успешно, хоть и пропустил гол на четвёртой минуте встречи: Лукас Окампос навесил с правого фланга, защитник хозяев Кайо Силва допустил ошибку, вынеся мяч прямо на хорватского хавбека Ивана Ракитича, который точно выстрелил в левый угол. Не берущийся мяч для вратаря.

А вот состав соперника чуть ослаб (правда, по игре так совсем не казалось): у Карлоса Акуньи, которого заменили в матче внутреннего чемпионата против «Сельты», травма, мышечное повреждение и у Сусо, болеют голкипер Яссин Буну и нападающий Карлос Фернандес, не смог выйти Хесус Навас из-за дисквалификации. Но кадровые потери не помешали клубу чувствовать себя на краснодарском поле хозяином, даже несмотря на брак, который команда допускала в непозволительно большом количестве. Коллектив вышел на поле с тремя центральными защитниками, играл широко, наглел в атаке, в то время как «быки» суетились, мешкали и были зажаты. Первые 45 минут встречи остались полностью за гостями.

vk.com/fckrasnodar

На второй тайм «Краснодар» вышел без воспитанников. Вместо Магомеда-Шапи Сулейманова на поле появился Вандерсон, и уже на 49-й минуте «быки» могли сравнять счёт: Кабелла Реми проскочил в штрафную после ошибки защитника, пробросил мяч на левый край мимо голкипера Томаша Вацлика и попытался пробить в пустые ворота, однако мяч попал в защитника Жюля Кунде и отскочил в штангу. А полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, к сожалению, не сумел добить его в ворота соперника.

Этот момент, пожалуй, стал самым опасным за всю игру «быков». Да и в целом за 10 минут второй половины «Краснодар» сумел создать больше интересных моментов, чем за весь первый тайм. И наконец-то удача улыбнулась хозяевам. На 55-й минуте Вандерсон сумел изменить счёт на табло — он пробил мимо голкипера, а Кунде на этот раз не сумел вынести мяч из пустых ворот.

В ответ на подобные действия «Севилья» лишь обозлилась, но подопечные Мусаева уже поймали свой настрой. Не знаю, что наставник сказал во время перерыва, но картина изменилась кардинально. Правда, за двадцать минут до финального свистка «Краснодар» совсем заигрался, начал допускать ошибки в обороне, каждая из них могла завершиться ненужным голом — авантюра в чистом виде, а отдуваться приходилось именно Городову, который сыграл просто великолепно.

Все заговорили, как ничья удобна и для «Севильи», и для «Краснодара» — испанский гранд и с таким результатом спокойно проходил бы в плей-офф Лиги чемпионов. При этом «быков» ничья хоть и исключала из дальнейшего участия, но давала возможность побороться за третье место и пройти в Лигу Европы, учитывая, что «Ренн» проиграл английскому «Челси» в параллельной встрече со счётом 1:2. Вдруг за 15 секунд до конца добавленного времени испанцы вышли вперёд — ошибка в центре поля у «Краснодара», далее мяч пошёл на правый край штрафной на Мунира Эль-Хаддади, его первый удар пришёлся в Кайо, но со второй попытки вингер поразил дальний угол. Самое обидное поражение.