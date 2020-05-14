Восемь членов ФК «Бешикташ» заразились коронавирусом

Футболисты и технический состав турецкого клуба «Бешикташ» 13 мая сдали тесты на коронавирус. Инфекцию обнаружили в организмах восьми членов ФК.
Заражённые коронавирусом находятся под наблюдением, их лечат в соответствии с процедурами. Имена инфицированных COVID-19 не уточняются.
SaÄlÄ±k Ekibi DanÄ±ÅmanÄ±mÄ±z Dr. Tekin Kerem ÃlkÃ¼âden AÃ§Ä±klama— BeÅiktaÅ JK (@Besiktas)
https://t.co/ptd2CfBO8G pic.twitter.com/BvvpggfR4b May 14, 2020
Ранее NEWS.ru сообщал, что игрок турецкого любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор» Цевхер Токташ задушил заражённого коронавирусом пятилетнего сына.
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