Восемь членов ФК «Бешикташ» заразились коронавирусом

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В Италии могут возобновить проведение матчей чемпионата страны по футболу с 13 июня.

Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport, ссылаясь на источники. По его данным, решение об этом было принято на экстренном совещании представителей клубов Серии А, которое прошло 13 мая....