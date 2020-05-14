Футбол

Восемь членов ФК «Бешикташ» заразились коронавирусом

14:09, 14 мая 2020
Фото: Seskimphoto via www.imago-images/Global Look Press

Футболисты и технический состав турецкого клуба «Бешикташ» 13 мая сдали тесты на коронавирус. Инфекцию обнаружили в организмах восьми членов ФК.

Заражённые коронавирусом находятся под наблюдением, их лечат в соответствии с процедурами. Имена инфицированных COVID-19 не уточняются. 

Ранее NEWS.ru сообщал, что игрок турецкого любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор» Цевхер Токташ задушил заражённого коронавирусом пятилетнего сына.

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