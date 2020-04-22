С отставки Массимо Карреры с поста главного тренера московского «Спартака» прошло полтора года, но до сих пор его фигура вызывает огромный интерес у общественности. NEWS.ru с помощью экспертов пытается в очередной раз понять, в чём феномен итальянского специалиста.

Как главный фактор многие бывшие футболисты «красно-белых» отмечают победу «Спартака» в чемпионате России, что совсем неудивительно. Этого трофея команда дожидалась 16 лет! Экс-полузащитник московского клуба Евгений Ловчев наравне с результатом выделил умение итальянца находить общий язык с болельщиками.

Во-первых, в период, когда один за другим сменялись тренеры в «Спартаке», Каррера смог привести команду к чемпионству. Спустя 16 лет! Во-вторых, он итальянец, а они, как известно, экспрессивные люди. Во время матчей он вёл себя как артист, играл на публику: и поцелует, и обнимет игрока. Он знал, как себя вести себя со зрителями. Если многие наши тренеры после матча могли уйти в раздевалку, не сказав ни слова, то Массимо это было совсем не свойственно. Он был открыт и доброжелателен к публике, к СМИ, и они ему тем же отвечали взамен. Когда в его команде начались непростые времена, болельщики встали за ним. Они предпочли поливать грязью Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова, которые тоже много сделали для команды, в том числе для чемпионства «Спартака». Настолько сильной была связь между Массимо и болельщиками. Евгений Ловчев советский футболист, экс-игрок сборной СССР и «Спартака», бронзовый призёр Олимпиады-1972 советский футболист, экс-игрок сборной СССР и «Спартака», бронзовый призёр Олимпиады-1972

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин уверен, что чемпионство было добыто неслучайно.

Спартаковские болельщики, которых очень много, известны своей любовью к победам. До Карреры «Спартак» не брал чемпионство 16 лет. Конечно, эта победа не могла не пройти бесследно, поэтому его так любят и ценят и по сей день. Выиграть чемпионство случайно невозможно. Каррера приложил для этого немало усилий. Руслан Нигматуллин бывший вратарь сборной России по футболу бывший вратарь сборной России по футболу

Однако широкая популярность Массимо Карреры не у всех вызывает понимание. Для экс-нападающего «Спартака» Валерия Масалитина вклад известного в прошлом наставника «красно-белых» Олега Романцева намного значительнее.

Тёплые воспоминания о Каррере у болельщиков в первую очередь связаны с чемпионством. Но важно ещё и то, что он умел общаться с теми, кто его поддерживают. Массимо был действительно хорошим тренером, но пройдёт ещё два годика и о нём никто не вспомнит. Половина специалистов уже забыла, что он тренировал «Спартак». В своё время Олег Романцев сделал больше для «красно-белых», но его почему-то не так часто вспоминают. Да, спасибо большое Каррере за победу в чемпионате России спустя 16 лет, он внёс свой вклад, как и любой другой тренер «Спартака». Однако это уже история из прошлого. Болельщики должны смотреть вперёд. Представим, что Тедеско сделает «Спартак» дважды чемпионом в ближайшие несколько лет. Все же тогда забудут о Каррере, царём станет Тедеско. Валерий Масалитин советский и российский футболист советский и российский футболист

Бывший форвард «красно-белых» Сергей Юран также считает, что итальянский специалист не сделал ничего выдающегося, чтобы его так сильно превозносили.