С отставки Массимо Карреры с поста главного тренера московского «Спартака» прошло полтора года, но до сих пор его фигура вызывает огромный интерес у общественности. NEWS.ru с помощью экспертов пытается в очередной раз понять, в чём феномен итальянского специалиста.
Как главный фактор многие бывшие футболисты «красно-белых» отмечают победу «Спартака» в чемпионате России, что совсем неудивительно. Этого трофея команда дожидалась 16 лет! Экс-полузащитник московского клуба Евгений Ловчев наравне с результатом выделил умение итальянца находить общий язык с болельщиками.
Во-первых, в период, когда один за другим сменялись тренеры в «Спартаке», Каррера смог привести команду к чемпионству. Спустя 16 лет! Во-вторых, он итальянец, а они, как известно, экспрессивные люди. Во время матчей он вёл себя как артист, играл на публику: и поцелует, и обнимет игрока. Он знал, как себя вести себя со зрителями. Если многие наши тренеры после матча могли уйти в раздевалку, не сказав ни слова, то Массимо это было совсем не свойственно. Он был открыт и доброжелателен к публике, к СМИ, и они ему тем же отвечали взамен. Когда в его команде начались непростые времена, болельщики встали за ним. Они предпочли поливать грязью Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова, которые тоже много сделали для команды, в том числе для чемпионства «Спартака». Настолько сильной была связь между Массимо и болельщиками.
Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин уверен, что чемпионство было добыто неслучайно.
Спартаковские болельщики, которых очень много, известны своей любовью к победам. До Карреры «Спартак» не брал чемпионство 16 лет. Конечно, эта победа не могла не пройти бесследно, поэтому его так любят и ценят и по сей день. Выиграть чемпионство случайно невозможно. Каррера приложил для этого немало усилий.
Однако широкая популярность Массимо Карреры не у всех вызывает понимание. Для экс-нападающего «Спартака» Валерия Масалитина вклад известного в прошлом наставника «красно-белых» Олега Романцева намного значительнее.
Тёплые воспоминания о Каррере у болельщиков в первую очередь связаны с чемпионством. Но важно ещё и то, что он умел общаться с теми, кто его поддерживают. Массимо был действительно хорошим тренером, но пройдёт ещё два годика и о нём никто не вспомнит. Половина специалистов уже забыла, что он тренировал «Спартак». В своё время Олег Романцев сделал больше для «красно-белых», но его почему-то не так часто вспоминают. Да, спасибо большое Каррере за победу в чемпионате России спустя 16 лет, он внёс свой вклад, как и любой другой тренер «Спартака». Однако это уже история из прошлого. Болельщики должны смотреть вперёд. Представим, что Тедеско сделает «Спартак» дважды чемпионом в ближайшие несколько лет. Все же тогда забудут о Каррере, царём станет Тедеско.
Бывший форвард «красно-белых» Сергей Юран также считает, что итальянский специалист не сделал ничего выдающегося, чтобы его так сильно превозносили.
Для меня до сих пор феномен Карреры остаётся загадкой человечества. Я не понимаю, почему мы популяризуем итальянского тренера у нас в стране, но не популяризуем своих. Он что Лигу чемпионов или Лигу Европы выиграл? Тренировал «Барселону» или сборную Италии? Да, показал один хороший сезон в «Спартаке», взял чемпионство, и всё. А что было дальше? Его уволили из команды. Одно дело Олег Романцев, который принёс огромное количество побед «красно-белым», да и было много других тренеров, которые добивались не меньших заслуг, чем Каррера. Но о ком-нибудь так говорили — нет. Даже в Европе тренеров так не превозносят, как мы Карреру. Что же за бестолковость такая у людей! Было бы у него десять подряд чемпионств с командой, победа на европейской арене — вопросов бы не было. Харизма Массимо? Да у нас половина тренеров намного харизматичнее него.
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