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Футбол

В РПЛ рассказали о ситуации с коронавирусом в команде «Тамбова»

13:58, 21 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный клуб «Тамбов» проинформировал Российскую премьер-лигу (РПЛ) о ситуации в молодёжной команде. Так, по итогам тестирования были выявлены положительные результаты у четырёх членов команды, следует из сообщения пресс-службы РПЛ.

Коронавирус обнаружен у троих футболистов и одного члена персонала. Также сообщается, что ФК «Тамбов» уже направил соответствующее уведомление региональному представителю Роспотребнадзора.

В настоящее время инфицированные лица изолированы, за ними наблюдают медики. В ближайшее время будет проведено контрольное тестирование.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин прокомментировал поражение московскому «Локомотиву» со счётом 0:1 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

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