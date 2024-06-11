В РФС посоветовали спортсменам «следить за языком» Колосков посоветовал футболистам следить за языком после истории с Песьяковым

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Вячеслав Колосков

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков посоветовал спортсменам «следить за языком» после истории с экс-вратарем «Ростова» Сергеем Песьяковым, который пошутил о полученных миллиардах от футбольного клуба «Зенит». В разговоре с NEWS.ru Колосков уточнил, что публичным людям не стоит допускать двусмысленности.

Честно говоря, это абсолютно не мое дело, что они говорят. В любом случае у меня всегда один совет для тех, кто выступает публично: очень внимательно следить за языком и не допускать двусмысленности. По-моему, это будет самое правильное, — высказался Колосков.

Депутат Госдумы Николай Новичков ранее допустил, что после слов Песьякова о полученных миллиардах от «Зенита» будет организована проверка. По словам парламентария, спортсменам, имеющим огромную аудиторию, нужно думать, о чем говорить.

До этого в похожий скандал попал игрок футбольного клуба «Рубин» Руслан Безруков. Он пошутил про возможную премию от конкурента петербургского клуба — «Краснодара». В послематчевом интервью он заявил, что игроки «Рубина» «ждут на карту денежки». Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике заявление с просьбой дать правовую оценку поступку Безрукова.