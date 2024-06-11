В ГД допустили проверку фразы Песьякова о полученных миллиардах от «Зенита» Депутат Новичков не исключил проверки фразы Песьякова о миллиардах от «Зенита»

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Сергей Песьяков

Депутат Госдумы Николай Новичков в разговоре с NEWS.ru допустил, что после слов экс-вратаря «Ростова» Сергея Песьякова о полученных миллиардах от футбольного клуба «Зенит» будет организована проверка. По словам парламентария, спортсменам, имеющим огромную аудиторию, нужно думать, о чем говорить.

Я уже много раз говорил, что людям, которые занимают публичную позицию в политике, культуре и спорте, необходимо думать, о чем они говорят. Аудитория у спортсменов огромная, особенно у топовых спортсменов. Их смотрят поклонники, болельщики, дети. Поэтому надо думать, о чем говоришь. Я думаю, есть смысл задуматься и над этой проблематикой. Я еще не занимался этим вопросом, но, однозначно, о проверке стоит задуматься, — высказался Новичков.

Депутат до этого заявил, что игрок футбольного клуба «Рубин» Руслан Безруков должен ответить за свои слова про «денежки» от ФК «Краснодар». Парламентарий подчеркнул, что нельзя выходить за рамки, когда решаешь пошутить. Новичков отметил, что, если за словами футболиста действительно нет коррупционной подоплеки, Генпрокуратура быстро разберется.

Агент Дмитрий Селюк ранее выразил мнение, что бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович подсидел своего предшественника на этом посту. Таких, по мнению Селюка, «называют крысами».