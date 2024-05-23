«За слова надо отвечать»: Новичков объяснил претензии к игроку «Рубина» Депутат Новичков: Безруков должен ответить за слова о «денежке» от «Краснодара»

Игрок футбольного клуба «Рубин» Руслан Безруков должен ответить за свои слова про «денежку» от ФК «Краснодар», считает депутат Госдумы Николай Новичков. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что нельзя выходить за рамки, когда решаешь пошутить. Новичков отметил, что, если за словами футболиста действительно нет коррупционной подоплеки, Генпрокуратура быстро разберется.

За свои слова надо отвечать, особенно на фоне СВО. Если начал шутить, то шути, но за рамки не выходи. Если за его словами нет коррупционной подоплеки, то Генпрокуратура быстро разберется. Я считаю, что нет оснований пропускать этот инцидент мимо внимания, — пояснил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что не хочет впредь видеть подобные прецеденты, если слова Безрукова не были обычной шуткой. Как отметил депутат, при наличии реальных проблем в российском футболе нужно их вскрывать.

Он же болельщиков выставляет не в лучшем свете. Это же не его личный футбол, не его личная история. Это народная игра, а не покер или бильярд — пусть в них дома играет. А народная игра должна регулироваться всеми нормами этики и морали, — заключил депутат.

В российском футболе ранее разгорелся громкий скандал. Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков после победы над «Зенитом» в эфире пошутил про возможную премию от конкурента сине-бело-голубых — «Краснодара». Это вызвало реакцию со стороны руководства РФС.