«Газпром» травит Безрукова? Из-за шутки хавбека «Рубина» разгорелся скандал

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Руслан Безруков

В российском футболе разгорается очередной громкий скандал. Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков после победы над «Зенитом» в эфире телеканала «Матч ТВ» пошутил про возможную премию от конкурента сине-бело-голубых — «Краснодара», чем привел в бешенство руководство РФС. NEWS.ru — подробнее о случившемся.

О чем пошутил Безруков

24 апреля лидер чемпионата страны «Зенит» дома принимал «Рубин», и матч завершился сенсационной победой гостей. Во втором тайме в течение 17 минут отличились Мирлинд Даку и Александр Мартынович, после чего казанцы удержали преимущество. Неожиданный результат обострил чемпионскую гонку и позволил главному преследователю питерцев «Краснодару» приблизиться к «Зениту». Этот факт в послематчевом интервью решил обыграть Безруков, который провел на поле 75 минут.

«Мы просто выполнили тренерскую установку. На каждом участке поля нужно было давать бой, держать концентрацию до последних минут, надеяться и верить в победу. „Краснодар“, ждем на карту денежки», — с улыбкой сказал Безруков.

Кто из звезд высказался в адрес Безрукова

О шутке Безрукова, скорее всего, забыли бы очень быстро, но вторую жизнь ей дал ранее работавший в «Зените» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, который на следующий день направил в комитет по этике заявление с просьбой дать правовую оценку поступку футболиста. Теперь Безрукову могут грозить санкции вплоть до пропуска нескольких матчей. Позже Митрофанов в интервью «Чемпионату» пояснил свое решение.

«Шутка — это прекрасно, но любое официальное лицо должно отдавать себе отчет, где и на что он шутит. Давайте завтра будем шутить об убийстве. Всему есть грань», — заявил Митрофанов.

С ним согласился глава РФС Александр Дюков, который отметил, что Безруков со своей шуткой перешел допустимые границы. Когда комитет по этике рассмотрит дело футболиста — до сих пор неизвестно.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Руслан Безруков

К потоку возмущений в адрес Безрукова подключились СМИ, причем, обратил внимание Telegram-канал Baza, особенно усердно этим занимался сайт «Матч ТВ», а также комики, работающие на ТНТ. Оба телеканала входят в холдинг «Газпром-медиа», а сам «Газпром» — генеральный спонсор «Зенита».

С конца апреля по 5 мая на сайте «Матч ТВ» появились десятки негативных комментариев на тему шутки Безрукова от самых разных спикеров, многие из которых вообще не имеют отношения к футболу. С осуждением игрока, к примеру, выступили актеры Эвелина Бледанс и Виктор Логинов, телеведущая Ольга Бузова и даже ясновидящие Александр Шепс и Виктория Райдос.

Совпадение или нет, но все спикеры так или иначе связаны с телеканалом ТНТ. Кроме того, на «Матч ТВ» начали появляться комментарии юристов, которые пугали Безрукова едва ли не уголовным делом.

За пределами «Матч ТВ» высказались работающие на ТНТ комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, а Зураб Матуа в компании Андрея Аверина и Дмитрия Сорокина выложили в соцсетях посвященную Безрукову песню. В ней они предположили, что у футболиста не закрыта ипотека, а также нет денег на карточке.

Кто встал на защиту Безрукова

У Безрукова нашлись и защитники. Прежде всего, за игрока вступился «Рубин», который назвал высказывание Безрукова безобидной шуткой.

«Очевидно, что в ходе беседы с журналистами наш футболист не имел в виду ничего, что ему вменяют, а именно „стимулирование третьей стороной“. Это лишь шутка на фоне положительных эмоций от победы, которую оценили многие из тех, кто любит наш футбол за самобытных и открытых футболистов. Безруков в ходе интервью старался отвечать небанально и остроумно и никого не хотел обидеть или оскорбить», — заявили «Матч ТВ» в пресс-службе клуба.

Аналогичного мнения придерживается и глава РПЛ Александр Алаев, который заявил, что шутка, возможно, не очень удачная, но точно безобидная. В поддержку Безрукова также выступил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо, который предположил, что отныне футболисты будут высказываться максимально сухо и скучно.

«Сейчас весь футбольный мир наблюдает за тем, как за безобидную шутку буквально линчуют. При этом я убежден, что сам Руслан спокойно переживет все, что происходит в медиа вокруг него. А вот переживем ли мы и с какими потерями?» — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Руслан Безруков

Чем известен Безруков

Руслану Безрукову 23 года, он воспитанник «Ростова», но за основную команду южан так и не сыграл. Транзитом через «СКА-Ростов» и «Нефтехимик» в 2022 году хавбек оказался в «Рубине» и в прошлом сезоне помог команде вернуться в РПЛ. В нынешнем чемпионате Безруков стал одним из ключевых футболистов казанцев, он провел 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt последний раз обновлял его трансферную стоимость в декабре. С лета прошлого года она увеличилась в два раза — до €700 тыс.

Безруков — открытый футболист, готовый к общению с прессой, именно поэтому зимой «Рубин» делегировал его на Матч звезд, который организовывал РФС. Даже после случившегося с ним на встрече с «Зенитом» хавбек не унывает.

6 мая после ничьей с ЦСКА Безруков в микст-зоне снова развеселил журналистов. Сначала он отказался от интервью, мотивируя тем, что ему нужно есть пиццу. Так же много лет назад сделал другой игрок «Рубина» Александр Рязанцев, который ел пирожки. Но затем хавбек, гол которого в матче отменили из-за игры рукой, все-таки высказался.

«Хорошо, последняя шутка на сегодня. Как можно было отменить гол, если у меня фамилия Безруков?» — сказал полузащитник, которого процитировал Sport24.

Разрешено ли клубам финансово мотивировать другие команды

Ответ однозначный — нет. Более того, подобные действия могут быть уголовно наказуемы. Они подпадают под статью 184 Уголовного кодекса «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». По ней предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко в 2019 году избежал уголовного наказания, но был отстранен КДК РФС на один год от футбольной деятельности. Организация провела расследование, по итогам которого выяснилось, что Градиленко заплатил игрокам и главному тренеру «Черноморца» 500 тысяч рублей, чтобы те победили «Чайку» в матче ПФЛ. Тем самым они отняли бы очки у главного конкурента «Урожая» за выход в ФНЛ. Интересно, что нужного Градиленко результата обеспечено не было, «Черноморец» проиграл 1:3.

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