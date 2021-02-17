В РФС пока не собираются переносить матчи Кубка России

https://static.news.ru/photo/2521f502-7136-11eb-9182-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встречи футбольных клубов в 1/8 финала Кубка России пройдут в запланированные даты, согласно календарю и регламенту. Об этом сообщила служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС). Однако вероятность переноса игр исключать пока что нельзя.

Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся в соответствии с регламентом и календарём. РФС получил от всех принимающих клубов подтверждения о проведении матчей. Окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учётом фактической погоды, — заявили в РФС, чьё сообщение приводит ТАСС.

Дело в том, что регламент Кубка России содержит пункт о погодных условиях. Если в день матча температура на улице опустится до минус 15 градусов, то инспектор встречи обязан запросить согласие команд провести игру. Если один из клубов отказывается, то матч переносится на другую дату. Но даже если футболисты обеих команд согласятся сыграть в мороз, окончательное решение всё равно остаётся за главным судьёй.

Ранее российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов побывал на испанском стадионе «Ноу Камп», где посетил матч 1/8 Лиги чемпионов между местной «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен», и признался, что с детства мечтал стать футболистом, сообщал NEWS.ru.