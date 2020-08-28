«Уфа» и «Динамо» сыграли вничью в матче шестого тура РПЛ

https://static.news.ru/photo/dd2d788a-eac5-11ea-8f90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Уфа» и московское «Динамо» разошлись миром в матче шестого тура Российской премьер-лиги, который прошёл на домашнем для уфимцев стадионе «Нефтяник».

Москвичи открыли счёт в конце первого тайма на 43-й минуте, отличился камерунский нападающий Клинтон Н'Жи. На 59-й минуте за хозяев забил Тимур Жамалетдинов с передачи Александра Сухова, установив окончательный счёт — 1:1.

«Динамо» занимает четвёртую строчку в таблице РПЛ с 11 очками, правда, идущие следом «Ахмат» (10 очков) и «Ростов» (девять очков) свои встречи шестого тура ещё не сыграли. «Уфа» находится на 11-м месте с пятью очками и до конца тура может пропустить вперёд «Урал» и «Тамбов».

Как писал NEWS.ru, в пятом туре «Уфа» разгромно проиграла казанскому «Рубину» (0:3). Один из голов за казанцев забил корейский новичок Хван Ин Бом.