УЕФА не подтвердил отмену матча Лиги наций между сборными Чехии и Шотландии

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не подтверждает сообщения о том, что мачт Лиги нации между командами Чехии и Шотландии отменяется из-за коронавируса.

Матч должен пройти в запланированную дату, — сказали изданию Daily Record в УЕФА.

Матч между двумя командами назначен на 7 сентября.

Ранее СМИ со ссылкой на сборную Чехии сообщала, что чешская команда не сможет принять участие в матче, так как игроки отправлены на карантин из-за угрозы коронавируса.

Как раньше писал NEWS.ru, информация об отмене матча появилась после того, как два игрока сборной Чехии Патрик Шик и Томаш Соучек пропустили мачт Лиги наций против Словакии. Они ушли на самоизоляцию после контакта с лицом, заражённым коронавирусом.

Первые тесты футболистов показали отрицательный результат.