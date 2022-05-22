«Ты не мужчина»: испанский журналист раскритиковал Мбаппе

Килиан Мбаппе / Фото mbappe/vk.com

Испанский журналист Хосе Феликс Диас в эфире El Chiringuito жёстко раскритиковал форварда ПСЖ Килиана Мбаппе за то, что он отказался переходить в мадридский «Реал». Ранее ПСЖ сообщил о продлении контракта с французом.

Всего 10 дней назад ты дал «Реалу» слово. Тебе прислали форму, и ты получил её на свой день рождения. Ты опровергал все сообщения, которые оказались правдой. Мбаппе, ты не спортсмен. Ты не держишь свое слово. Ты не мужчина, это ясно. Я не могу считать тебя таковым, — сказал Диас.

Новый контракт ПСЖ с Мбаппе рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне француз забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского клуба. Форвард выступал за команду с 2015 года.