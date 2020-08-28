Тренер «Локомотива» прокомментировал матч с «Зенитом»

Главный тренер столичного «Локомотива» Марко Николич резюмировал поединок шестого тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом», завершившийся нулевой ничьей.
Я счастлив тем, какой была наша команда на поле. Мы играли очень дисциплинированно и создали как минимум четыре голевых момента. Одного забитого мяча мы точно заслуживали, в то время как у соперника был едва ли не один удар в створ наших ворот. Мы хорошо играли на контратаках и создавали остроту у ворот «Зенита», могли рассчитывать на победу. Но я доволен тем, как сыграли молодые футболисты «Локомотива», — сказал он.
После этого спича наставника железнодорожников журналисты не задали ему ни одного вопроса.
Как писал NEWS.ru, «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Москва) сыграли вничью в матче шестого тура Российской премьер-лиги.
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