Тренер «Локомотива» прокомментировал матч с «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/4804e48e-ead7-11ea-b457-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Главный тренер столичного «Локомотива» Марко Николич резюмировал поединок шестого тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом», завершившийся нулевой ничьей.

Я счастлив тем, какой была наша команда на поле. Мы играли очень дисциплинированно и создали как минимум четыре голевых момента. Одного забитого мяча мы точно заслуживали, в то время как у соперника был едва ли не один удар в створ наших ворот. Мы хорошо играли на контратаках и создавали остроту у ворот «Зенита», могли рассчитывать на победу. Но я доволен тем, как сыграли молодые футболисты «Локомотива», — сказал он.

После этого спича наставника железнодорожников журналисты не задали ему ни одного вопроса.

Как писал NEWS.ru, «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Москва) сыграли вничью в матче шестого тура Российской премьер-лиги.