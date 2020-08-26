«Так невозможно играть»: тренер «Локомотива» объяснил поражение «Ахмату»

Первый тайм мы пришли на поле и играли очень медленно, так невозможно играть в футбол. Всё было у соперника. Так спокойно и медленно не должно быть. Во втором тайме мы больше атаковали, но ранее допустили очень большие ошибки, сделали подарки «Ахмату». У нас была хорошая энергия, но этого не хватило. Я недоволен результатом. У нас сейчас есть проблемы у команды, вы знаете, сколько игроков не было на поле, плюс капитан в конце первого тайма получил травму. Нужно готовиться и исправлять ситуацию, — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.