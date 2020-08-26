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Футбол

«Так невозможно играть»: тренер «Локомотива» объяснил поражение «Ахмату»

20:51, 26 августа 2020 13
Марко Николич Марко Николич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич объяснил поражение в матче пятого тура Российской премьер-лиги грозненскому «Ахмату» со счётом 2:3 на домашней арене.

Первый тайм мы пришли на поле и играли очень медленно, так невозможно играть в футбол. Всё было у соперника. Так спокойно и медленно не должно быть. Во втором тайме мы больше атаковали, но ранее допустили очень большие ошибки, сделали подарки «Ахмату». У нас была хорошая энергия, но этого не хватило. Я недоволен результатом. У нас сейчас есть проблемы у команды, вы знаете, сколько игроков не было на поле, плюс капитан в конце первого тайма получил травму. Нужно готовиться и исправлять ситуацию, — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.

Николич покинул пресс-конференцию, не дослушав вопросы журналистов.

Как писал NEWS.ru, грозненский «Ахмат» в гостях одержал победу над московским «Локомотивом» со счетом 2:3 в матче чемпионата России по футболу. Это первая победа грозненцев над железнодорожниками с 2016 года.

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