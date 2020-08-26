«Ахмат» вдевятером удержал победу над «Локомотивом»

https://static.news.ru/photo/561fbcf0-e7c7-11ea-bcba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Рыбин/fc-akhmat.ru

Грозненский «Ахмат» в гостях выиграл у московского «Локомотива» со счётом 3:2 в пятом туре чемпионата России по футболу.

Обыграть «железнодорожников» команде из Грозного удалось впервые за четыре года, а встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена». В составе «Ахмата» отличились Владимир Ильин, Артём Тимофеев и Бернард Бериша, при этом команда вела счёт на протяжении всего матча.

При этом «красно-зелёные» пытались отыграться с помощью голов Антона Миранчука, который он забил с пенальти, и Гжегожа Крыховяка, но противостоять грозненцам не удалось, как и свести встречу хотя бы к ничьей.

Кроме того, «Ахмат» на 63-й минуте остался в составе из десяти игроков из-за второй жёлтой карточки Марата Быстрова, а во втором тайме и вовсе вдевятером из-за прямой красной карточки Антона Швеца.

Как писал NEWS.ru, ранее главный тренер команды из Грозного Андрей Талалаев прокомментировал победу над московским «Локомотивом».