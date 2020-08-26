«Рубин» одержал вторую победу подряд благодаря голу Хван Ин Бома 

https://static.news.ru/photo/f6a84610-e7c7-11ea-8df1-fa163e074e61_660.jpg Фото: rubin-kazan.ru

В пятом туре Российской премьер лиги (РПЛ) казанский «Рубин» выиграл у башкирской «Уфы». Матч, который проходил на «Ак Барс Арене», завершился со счётом 3:0.

При этом в первом тайме команды так и не смогли открыть счёт, после чего наставник казанской команды Леонид Слуцкий сделал двойную замену. На поле вышли Хван Ин Бом и Денис Макаров, которые и отличились во втором тайме, а на скамейку запасных отправились Олег Шатов и Солтмурад Бакаев.

Кореец при этом забил спустя две минуты после того, как вышел на поле.

«Рубин» набрал семь очков и, одержав вторую победу подряд, оказался на шестой строчке турнирной таблицы, а «Уфа» — на промежуточном 13-м месте.

Как писал NEWS.ru, ранее гол Бакаева принёс «Спартаку» победу в матче РПЛ с «Ротором».