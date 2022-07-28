Тренер киевского «Динамо» одним словом оценил кричалки о Путине на матче ЛЧ Тренер киевского «Динамо» выразил сожаление относительно скандирований фанатов «Фенербахче»

Фото: Hikmet Saatci/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу одним словом оценил кричалки фанатов турецкого «Фенербахче» о президенте России Владимире Путине на матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Специалист сказал, что ему жаль, передает Fanatik.com.

Жаль, — заявил тренер.

Также специалист отметил, что не ожидал такой реакции от фанатов. Он порадовался, что его подопечным удалось справиться с поставленной целью.

Встреча завершилась победой киевского «Динамо» в дополнительное время — 2:1. Авторами голов в составе «Динамо» стали Виталий Буяльский и Андрей Караваев. У «Фенербахче» отличился Атилла Салаи. Первый матч команд завершился со счетом 0:0. Теперь киевляне выступят в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Провокационную кричалку болельщики «Фенербахче» начали скандировать после того, как Буяльский открыл счет на 57-й минуте и начал праздновать гол перед фанатами стамбульской команды. В ответ болельщики запели: «Ла-ла-ла, Владимир Путин!».

В феврале Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили россиян от международных соревнований.