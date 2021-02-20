Тренер «Динамо» отреагировал на победу команды в Кубке России

https://static.news.ru/photo/cd3654f2-73b3-11eb-ba4f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 1/8 финала Кубка России. «Бело-голубые» на своём поле выиграли со счётом 2:0.

Я считаю, что мы сегодня сыграли очень удачно. Игра складывалась непросто, на поле были две сильные команды, ещё и погодные условия. Мы здорово сыграли при выходе из обороны в атаку. Я доволен результатом. «Спартак» — классная команда с хорошими исполнителями, поэтому в начале матча нам было непросто. Но мы смогли переломить ход встречи, забили со стандартов, я не могу не радоваться этому, — сказал Шварц на послематчевой пресс-конференции.

Также Шварц отреагировал на то, что «Спартак» сыграл по новой схеме.

Мы готовились к обеим схемам, которые «Спартак» мог поставить против нас, у нас не было уверенности, как именно они сыграют, поэтому мы были готовы ко всему, — отметил тренер.

Как писал NEWS.ru, встречи футбольных клубов в 1/8 финала Кубка России пройдут в запланированные даты, согласно календарю и регламенту. Об этом сообщила служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС). Однако вероятность переноса игр исключать пока что нельзя.

Дело в том, что регламент Кубка России содержит пункт о погодных условиях. Если в день матча температура на улице опустится до минус 15 градусов, то инспектор встречи обязан запросить согласие команд провести игру. Если один из клубов отказывается, то матч переносится на другую дату. Но даже если футболисты обеих команд согласятся сыграть в мороз, окончательное решение всё равно остаётся за главным судьёй.