Гончаренко назвал проблему, из-за которой ЦСКА уступил «Рубину»

https://static.news.ru/photo/28466df8-e4af-11ea-94f7-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина». «Армейцы» на своём поле проиграли казанцам со счётом 1:2.

Был равный матч, было не так много моментов. У нас много матчей, где напряжённая борьба, когда игра зависит от микроэпизодов. Но когда ты не забиваешь, то жди обратного. Проблема не в позиционных атаках. Пока ненадёжно действуем в центре защиты. Сначала нужно решить проблемы там, а потом перейти в позиционные атаки. Николу Влашича заменили, потому что он много пропустил. Он в матче против «Зенита» сам попросил замену. Ему нужно ещё время, — заявил Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Ранее «Рубин» вырвал победу у ЦСКА в четвёртом туре чемпионата России. Матч закончился со счётом 1:2. Москвичам не удалось одержать победу на собственном поле. Голы в составе победителей забили Солтмурад Бакаев (37-я минута) и Денис Макаров (90+2), у армейцев отличился Никола Влашич (39).

Как писал NEWS.ru, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своих подопечных над ЦСКА.