Точно не «Манчестер Сити»: Канчельскис назвал фаворитов Лиги чемпионов Андрей Канчельскис назвал мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию» фаворитами ЛЧ

Фото: DAISUKE Nakashima/AFLO/Global Look Press

«Реал»

Лигу чемпионов в этом сезоне выиграет мадридский «Реал» или «Бавария», но не «Манчестер Сити». Такое мнение в беседе с корреспондентом NEWS.ru выразил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис. Он также поделился ожиданиями от нового формата Лиги чемпионов, который будет применяться с сезона-2024/25.

Я скажу так, «Манчестер Сити» точно не выиграет Лигу чемпионов в этом году. Два года подряд ее выиграть почти нереально. Им и в том сезоне повезло, в финале был абсолютно равный матч, хотя без везения, конечно, не выиграть такой турнир. Но в этом году будут другие финалисты, те же «Реал Мадрид» и «Бавария». «Реал» с Анчелотти выглядит опять мощно, «Бавария» — клуб с сумасшедшими амбициями. Кто-то из них выиграет, — сказал Канчельскис.

Он также обозначил среди фаворитов «ПСЖ» и «Барселону». По словам экс-игрока сборной России, парижский клуб может стать только сильнее после ухода Неймара и Месси, так как будет играть в более дисциплинированный футбол, а «Барселона» с Хави находит свой классический футбол, с которым у нее всегда есть шансы на победу, вне зависимости от соперника.

От нового формата Лиги чемпионов Андрей Канчельскис не ждет ничего хорошего. С его точки зрения, большие перемены трудно приживаются в футболе, и пример тому — система видеоповторов VAR.

Ввели повторы, а проблем стало только больше, судить стали по-другому, ошибок меньше не стало, скандалов — тоже. Поэтому я даже думать не хочу о новом формате. Он будет только через год, за год может многое измениться, пока хочется смотреть эту Лигу чемпионов. Давайте смотреть ее, а когда наступит время нового формата, поговорим о нем, — заключил Канчельскис.

Новый сезон Лиги чемпионов стартует во вторник, 19 сентября. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити». В финале турнира прошлого сезона подопечные Пепа Гвардиолы обыграли миланский «Интер» со счетом 1:0.