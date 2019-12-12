«Химки» довольно бодро провели первую часть сезона, застолбив за собой третью строчку в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Главный тренер подмосковной команды Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о планах на зимнюю паузу, позициях, которые нуждаются в усилении, а также о том, готовы ли химчане вернуться в премьер-лигу.

— Как оцените первую часть сезона? 50 очков для «Химок» — многие скажут, что это более чем неплохо.

— Я считаю, что это и не плохо, и не хорошо. Если выставлять какую-то оценку, то я бы сказал, что мы заработали твёрдую четвёрку. Даже, наверное, с плюсом. Конечно, всегда хочется большего, но самую главную задачу — построить амбициозную команду, которая бы играла в футбол, — мы успешно выполняем. «Химки» забили больше всех в первенстве ФНЛ и пропустили меньше всех — это говорит о качестве, которое мы демонстрируем. Пока я как тренер не вижу предела у своих футболистов. Я понимаю, что нам надо совершенствоваться и во многом прибавлять ещё. Сейчас бы оценивал не количество набранных очков, а качество футбола.

— Довольны ли составом?

— Могу сказать, что мы, как и «Торпедо», — это команда, которая недоукомплектована в нескольких линиях. Думаю, что приход центрального защитника, который нам очень необходим, «десятки» и форварда повысил бы конкуренцию и стал бы ещё большим толчком для прогресса моих игроков.

— Не может ли задача выхода в премьер-лигу как-то давить на футболистов «Химок»? В «Нижнем Новгороде» говорили, что старт сезона они провалили из-за нервозности и самоуверенности: их ведь тоже отправляли в элиту.

— Я сторонник того, чтобы воспитывать тех исполнителей, на которых бы ничего не давило. К сожалению, очень часто российские футболисты жалуются то на жару, то на холод, то на качество поля, то на них что-то давит. Я не вижу границ в развитии своих игроков. Противостояние давлению — это и является определением класса. Очень хочу, чтобы он подрос за тот период, когда мы с ними поработаем в зимнюю паузу.

— «Химки» летом неплохо укрепили состав, но вроде бы в самый последний момент не смогли подписать футболиста в линию обороны...

— Летом мы никого не покупали, а брали только свободных агентов, предлагая им те условия, которые были чётко обозначены руководителями клуба. У нас нет тех исполнителей, которые есть, к примеру, у «Торпедо». Они забрали у нас Александра Рязанцева. Или как в «Роторе», который может предложить более выгодные финансовые условия. «Химки» действуют в чётких рамках, которые были обусловлены, и при этом, в принципе, справились со всеми задачами. Мои футболисты — самые лучшие. У нас нет звезды, в «Химках» — команда. Перед нами ставились три задачи: борьба за лидерство в ФНЛ, собственные воспитанники и привлечение зрителей на трибуны. Я думаю, что со всеми тремя пунктами мы справились, результаты видно невооружённым взглядом.

Андрей Талалаев fckhimki.ru

— Трошечкин смог заменить в составе Рязанцева? Хотя бы частично.

— Я не привык сравнивать двух футболистов, в педагогике это не принято. Могу сказать, что Трошечкин показывает лишь 50 процентов того, что может. Уверен, что мы весной увидим более интересного Сашу.

— Вы назвали сразу три позиции, на которые придут новички. А раскроете ли секрет того, с кем «Химки» планируют расставаться?

— Я похож на глупого человека?

— Вроде бы нет.

— Тогда вы не услышите ответа на ваш вопрос. Для того чтобы кого-то продать, сначала надо кого-то купить или подписать. У меня есть одна открытая позиция, на которую у нас есть ставка, — центральный защитник. Остальное будет по мере того, какие решения и задачи будут приняты. Нас ждёт встреча с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, где нам заявят о задачах на сезон. Так что вы не услышите от меня каких-то фамилий, я всеми очень доволен.

— Но при этом вы частенько любите делать замены уже по ходу первого тайма. Это какие-то воспитательные меры или человек просто не попал в игру?

— Каждый раз по-разному. Был ряд матчей, когда нам ещё до свистка на перерыв дают 3–4 жёлтых карточки. И чтобы не оставаться в меньшинстве во второй половине — делаю коррективы. По манере судейства можно понять протекционизм или стремление задать определённый уровень единоборств в матче. Где-то замена следует после неудачных действий футболиста, где-то признание ошибки тренерского штаба в том, что он неправильно выбрал стартовый состав. Здесь очень индивидуально.

— Команда, на ваш взгляд, готова к повышению в классе?

— Мы до конца 25-го тура показываем свою готовность, а вот что будет весной — это известно одному футбольному богу.

— Какие планы на период зимней подготовки? Где сборы будете проводить?

— Мы раздали футболистам программы индивидуальной работы, которую подкорректировал наш итальянский тренер по физподготовке. Ребят ждёт три недели очень серьёзной индивидуальной работы, которая будет несколько индивидуализирована по амплуа. Первый сбор у нас пройдёт в Новогорске, будем тренироваться девять дней. Затем переместимся в Турцию на две недели, а финальная часть подготовки пройдёт на Кипре, где «Химки» примут участие в Кубке ФНЛ. После этого у нас будет матч Кубка России с «Торпедо». Никакого втягивания у команды не будет, и ребята об этом прекрасно знают. Думаю, что могу положиться на профессионализм своих игроков, уже 15-го числа они прибудут в расположение команды во всеоружии.

— Цели на Кубок ФНЛ у вас есть?

— У нас цель одна — побеждать в каждом матче.