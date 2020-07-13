Суд отменил двухлетнюю дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

https://static.news.ru/photo/d5c68e84-c4ea-11ea-9b23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lynne Cameron via www.imago-imag/Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) Лозанны отменил двухлетнюю дисквалификацию английского футбольного клуба «Манчестер Сити» в еврокубках, сообщается в пресс-релизе суда.

Штраф, который был назначен Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в размере €30 млн, сокращён до €10 млн.

Как сообщалось, УЕФА дисквалифицировал англичан из еврокубков за нарушение финансового фейр-плей. Английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования. Поэтому, приняв во внимание решение независимой Судебной палаты — органа финансового контроля за клубами, — УЕФА вынес вердикт: отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках (читай — в Лиге чемпионов) на два сезона — 2020/21 и 2021/22, а также взыскать с клуба штраф в размере €30 млн. «Горожане» после решения УЕФА подали апелляцию, писал NEWS.ru.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала на выезде одолел мадридский «Реал» со счётом 2:1. Ответная встреча пройдёт в августе.